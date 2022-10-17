России после начала СВО стали присылать больше бракованных микрочипов «Коммерсант»: с начала СВО Китай стал поставлять России на 40% больше бракованных чипов

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С момента начала специальной операции на Украине компании в России начали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов. До начала СВО эта доля не превышала 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Как рассказал собеседник издания, причиной подобной ситуации является прекращение официального сотрудничества иностранных дистрибьюторов с партнерами в РФ. Следствием этого стал ввоз электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. По мнению источника, рост доли бракованных чипов может привести к увеличению конечной стоимости российской электроники в два раза и увеличению сроков производства.

В свою очередь один из руководителей крупного отечественного производства объяснил, что производители закупают компоненты у неавторизованных поставщиков еще и по причине дефицита этих компонентов. Изначально сбой возник в связи нарушениями логистики во время пандемии коронавируса, а потом был усилен санкциями по причине начала СВО.

Минпромторг сообщил, что информация об увеличении доли брака иностранных комплектующих им не поступала.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайские компании — производители чипов за последний год продемонстрировали наибольший рост внутри отрасли в сравнении с другими странами. За последние четыре квартала 19 из 20 наиболее быстро растущих производств микрочипов находится в Китае. В 2021 году этот показатель составлял 8 из 20.

В июле издание The Wall Street Journal писало, что на фоне западных санкций Китай увеличил поставки в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья. По данным китайской таможни, с начала текущего года поставки микросхем из Китая возросли более чем в два раза. Они составили порядка $50 млн только за первые пять месяцев 2022 года. Кроме того, значительно возросли поставки и других компонентов, например печатных схем.