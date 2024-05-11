России «нашлось место» в крупнейших военных учениях НАТО в Эстонии The Independent: страны НАТО отработали военные действия против РФ в ходе учений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силы НАТО под руководством Великобритании отработали ведение военных действий против России в ходе крупнейших учений в Эстонии, сообщает The Independent. По информации издания, к мероприятиям были привлечены ударные вертолеты, беспилотники и ракеты, которыми отбивали контратаки.

Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что армии стран НАТО отрабатывают различные сценарии потенциального конфликта «на восточных границах» Альянса. При этом члены блока учитывают опыт украинского конфликта и выстраивают стратегию с учетом этих нюансов.

Ранее сообщалось, что более десяти солдат пострадали в ходе учений НАТО в Швеции. По данным СМИ, военнослужащие Альянса получили травмы при прыжках с парашютами. Уточняется, что пострадали военные из США, Венгрии и Италии. У них переломы и раны, но опасных для жизни травм нет. Девятерых пострадавших эвакуировали вертолетом, двоих доставили в больницу.