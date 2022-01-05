России и Западу предсказали «более анархичный» период напряжённости

Переговорный марафон в январе между Россией и западными странами вокруг украинского кризиса и гарантий безопасности рискует закончиться без очевидных результатов. Затем в отношениях Москвы и Запада начнётся новый период напряжённости, вероятно, «более анархичный и опасный». Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, в прошлом курировавший российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепа.

В ходе предстоящих переговоров с Россией администрация президента США Джо Байдена попытается не поддаваться давлению, отталкиваясь от предположения, что в этом случае Москва просто расширит список требований и будет действовать ещё жёстче, заявил Киммейдж, комментируя вопрос о возможной переговорной тактике Вашингтона.

С 2014 года у Запада было много шансов переосмыслить НАТО и архитектуру европейской безопасности, однако они ни к чему не привели. Запад хочет статус-кво для Украины или, в идеале, вывода российских войск из Донбасса и возвращения Крыма Украине, — пояснил аналитик.

По его словам, в то же время российский президент Владимир Путин настолько публично и открыто изложил свои требования, что он не может отступить, не добившись чего-то дипломатическим путём. В этом случае, как отмечает Киммейдж, возникает вопрос, достаточно ли у администрации Байдена готовности к переговорам с Россией, которую она демонстрирует с июня 2021 года, или к введению амбициозных санкций, чтобы заставить Кремль отступить от своих требований.

Скорее всего, этого не произойдёт, и этот момент стремительного дипломатического разговора так и стихнет в январе без каких-либо очевидных последствий, после чего начнётся новый период напряжённости, скорее всего, более анархичный и опасный, — отметил собеседник.

Эти трения могут превосходить всё то, что страны видели в эпоху холодной войны, подытожил эксперт.