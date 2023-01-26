России и Индии предрекли сближение в 2023 году Директор DRISP Пракаш: отношения России и Индии в 2023 году будут развиваться «по всем фронтам»

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Владимир Путин с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди

Взаимоотношения России и Индии в 2023 году будут развиваться в рамках сближения «по всем фронтам» — в экономическом, политическом и культурном плане, рассказал в интервью EADaily директор Центра содействия развитию стратегического партнёрства России и Индии (DRISP) Прасун Пракаш. По его словам, для развития связей между странами важно нарастить новые логистические цепочки и укрепить старые, проходящие через Иран и Среднюю Азию. Эксперт рассказал, что DRISP стремится к организации крупных бизнес-диалогов между российской и индийской стороной для обсуждения совместных проектов, а также обмена опытом и информацией.

Это будет сближение по всем фронтам — по экономическому, культурному и политическому. Фокусом должно стать укрепление существующих логистических цепочек в Иране и Средней Азии, а также работа над новыми каналами. Наш центр готов предложить искреннее содействие в решении логистических вопросов, — заявил Пракаш.

Эксперт отметил, что в 2023 году российские предприниматели начнут воспринимать индийский рынок как возможную замену европейскому. Он напомнил, что население этой страны в два раза больше населения Европы, поэтому почва для наращивания экономического взаимодействия благоприятна. Также Пракаш подчеркнул, что сближение России и Индии неизбежно приведет к объединению всей Евразии.

Директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов ранее рассказал, что Россия и Индия не будут использовать доллары и евро во взаимной торговле. Однако, как отметил дипломат, это не быстрый процесс. По его словам, на сегодняшний день Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает.