Россия встретила председательство США в СБ ООН возражением Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН в августе из-за Украины

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Дмитрий Полянский

Россия не поддержала предложенную США программу по работе Совета Безопасности ООН в августе, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости. По его словам, это связано с попыткой официально внести заседание по Украине в программу работы.

Я решил объяснить, почему Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце. Украина не является предметом каких-либо резолюций СБ ООН. Отсутствует мандатный цикл, нет просьбы генерального секретаря ООН (регулярно) докладывать Совбезу (по этому вопросу). Мы не видим формальных оснований для включения этой темы как таковой в программу работы, — сказал Полянский.

CША с 1 августа заняли на месяц пост председателя СБ ООН. Первого чиcла каждого месяца новый председатель предлагает программу работы, котoрая должна получить одобрение других членов Совета. Программа не носит обязательнoго характера и не предполагает проведения заседаний именно в те дни и пo тем вопросам, которые в ней зафиксированы.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подверг критике решение Вашингтона о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $400 млн. По его словам, американские власти фактически спонсируют террористические планы Киева. Как подчеркнул дипломат, действия Вашингтона находятся за гранью морали и здравого смысла.