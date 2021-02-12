Роспотребнадзор следит за ситуацией со вспышкой Эболы в Гвинее

https://static.news.ru/photo/2ac9abcc-6eab-11eb-9d5f-96000091f725_660.jpg Фото: Nicola Marfisi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация с новой вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее находится на контроле Роспотребнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о новой вспышке лихорадки Эбола в Гвинейской Республике. <...> Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что глава Минздрава республики 13 февраля заявил о гибели четырёх человек от болезни, которая была вызвана вирусом Эбола. Первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов были зафиксированы в юго-восточном районе Нзерекоре.

В Роспотребнадзоре также отметили, что российские специалисты принимали активное участие в ликвидации прошлой вспышки Эболы. В настоящее время они продолжают работу в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, а построенный при участии бизнеса из РФ госпиталь в городе Киндия готов принимать пациентов.

Как писал NEWS.ru, 7 февраля был выявлен новый случай заражения лихорадкой Эбола вблизи города Бутембо на востоке Демократической Республики Конго, единственный заболевший скончался.