Безос вложил почти $800 млн в защиту природы

https://static.news.ru/photo/5476dfa8-28e7-11eb-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Богатейший человек мира Джефф Безос пожертвовал средства на защиту окружающей среды. Для этих целей он выделил $741 млн.

Я провёл последние несколько месяцев, обучаясь у невероятно умных людей, которые посвятили жизни борьбе с климатическими изменениями и их влиянием на существование мира. Я вдохновлён тем, что они делают, и счастлив помочь им. Я с удовольствием называю первых получателей средств от Фонда Земли Безоса — это 16 организаций, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными проектами, — написал миллиардер в Instagram.

Безос отмечает, что эта сумма — лишь начало. Он не собирается останавливаться на этом и будет и дальше вкладываться в благотворительность. В числе организаций, которым перечислены средства, — Всемирный фонд дикой природы (WWF), Институт мировых ресурсов, американский Фонд защиты окружающей среды и другие.

Ранее Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes. За 56-летним владельцем Amazon расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд). Глава Facebook Марк Цукерберг стал третьим с состоянием $85 млрд. Далее следуют инвестор Уоррен Баффет ($73,5 млрд) и один из основателей и руководителей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд).

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году в России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. Самая неблагоприятная ситуация в Самарской и Оренбургской областях, а также в Бурятии.