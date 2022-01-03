Роспотребнадзор объяснил отсутствие интереса к французскому штамму COVID-19

Новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный во Франции, в России пока не выявлен, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передаёт ТАСС. В ведомстве добавили, что новый вариант COVID-19 не представляет особого интереса, потому что за два месяца он не получил широкого распространения.

В РФ случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что так называемый французский штамм COVID-19 не представляет особого интереса, потому что за два месяца он «не получил никакого распространения». В Роспотребнадзоре пояснили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных ещё 4 ноября 2021 года.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Марселе, на юге Франции. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. По предварительным данным, переносчик заразил новым штаммом 12 человек.

Новый штамм получил обозначение В.1.640.2. Специалисты выявили в нём 46 мутаций. При этом уровень заразности штамма оценить пока не представляется возможным.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран предположил, что штамм «омикрон» станет последней волной пандемии коронавируса. Ранее такое предположение сделали в Дании. Подобный прогноз связан с тем, что из-за высокого темпа распространения штамма антитела к COVID-19 получит абсолютное большинство населения как в результате болезни, так и благодаря вакцинации.