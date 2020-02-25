https://static.news.ru/photo/d2769928-5856-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Россиянам не стоит ездить в Италию, Южную Корею и Иран, поскольку данные страны могут быть опасны из-за резкого роста коронавируса.

Такие рекомендации содержатся на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Проблема заключается в том, что в Южной Корее уже зарегистрировано 1146 случаев заболевания вирусом COVID-19 и 11 человек умерли. Италия говорит о 320 заболевших человек. Там зафиксировано 11 смертельных случаев. В Иране болеют 95 человек. Уже умерли 15 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За последние сутки ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ныне число жертв недуга в стране составляет 2715. При этом врачи спасли жизни 29,7 тысячи человек.