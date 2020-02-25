Россиянам не стоит ездить в Италию, Южную Корею и Иран, поскольку данные страны могут быть опасны из-за резкого роста коронавируса.
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Проблема заключается в том, что в Южной Корее уже зарегистрировано 1146 случаев заболевания вирусом COVID-19 и 11 человек умерли. Италия говорит о 320 заболевших человек. Там зафиксировано 11 смертельных случаев. В Иране болеют 95 человек. Уже умерли 15 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За последние сутки ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ныне число жертв недуга в стране составляет 2715. При этом врачи спасли жизни 29,7 тысячи человек.
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