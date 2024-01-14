Роспотребнадзор назвал мотивы обсуждения «болезни Х» на ВЭФ Роспотребнадзор: обсуждение «болезни Х» на ВЭФ может иметь экономические причины

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Заявления о «болезни X», обсуждение которой было внесено в повестку Всемирного экономического форума, могут иметь не научные, а экономические мотивы, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. По мнению ведомства, обсуждение будет вращаться вокруг увеличения инвестиций, что особенно выгодно крупным фармкомпаниям.



Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора также рассказали, что в настоящее время патоген, называемый «болезнью X», еще недостаточно изучен, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается реформировать глобальную архитектуру здравоохранения, настаивая на угрозах ей в будущем. Между тем Россия, по данным ведомства, обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».

Ранее сообщалось, что угрозу пандемии «болезни X», которая, по прогнозам ВОЗ, может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включат в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме. На совещании рассмотрят усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

В свою очередь доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что подготовка мирового сообщества к «болезни X» позволит продумать варианты и найти способы противостоять новой пандемии в будущем. Эксперт подчеркнул, что на данный момент смертоносный вирус — это теоретически неизвестный патоген и обывателям не нужно беспокоиться или делать какие-то прививки, поскольку нельзя обезопасить себя от того, чего нет.