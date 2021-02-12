Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по борьбе с пандемиями

https://static.news.ru/photo/988de132-6f55-11eb-9a30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзор начали работу по созданию в России Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям.

На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений, — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центр будет создан на базе российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб». Отмечается, что созданная организация позволит значительно повысить эффективность в борьбе с эпидемиями и инфекциями в евразийском регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по мнению представителя ВОЗ Питера Бена Эмбарека, в Китае с декабря 2019 года были распространены по меньшей мере 13 штаммов коронавируса. Он рассказал, что Китай предоставил экспертам ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения из Ухани декабря 2019 года, хотя случаев было больше. Эмбарек считает, что за помощью обратились только те горожане, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму.