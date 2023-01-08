«Роскосмос» прокомментировал слухи о разделении экипажей РФ и США на МКС «Роскосмос» назвал слухами сообщения о разделении экипажей России и США на МКС

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Появившаяся в Сети информация о разделении российско-американского экипажа МКС перед возвращением на Землю не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса». Представитель компании подчеркнул, что официальное решение по возвращению экипажа будет озвучено 11 января на заседании Госкомиссии.

Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами, — сказали в «Роскосмосе».

Ранее ряд Telegram-каналов публиковал информацию о том, что «Роскосмос» и NASA уже приняли решение по разделению экипажа. Как утверждали авторы, корабль «Союз МС-22» сядет пустым в автоматическом режиме. Следующий за ним «Союз МС-23» полетит в феврале с командиром Олегом Кононенко и двумя пустыми креслами. Параллельно с ним американский корабль Crew Dragon отправится с тремя членами экипажа (Сергей Прокопьев, Дмитрий Метелин, Фрэнк Рубио) и одним пустым креслом. Первые двое пересядут на корабль «Союз МС-23», а Рубио останется на Crew Dragon.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что российских космонавтов подготовят к выходу в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции. Так, их обучат внекорабельной технике и робототехнике. Помимо этого, Роскосмос и NASA будут сотрудничать в вопросе подготовки американских астронавтов для реализации «перекрестных» полетов.