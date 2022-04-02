Роскосмос отказался от сотрудничества с Западом из-за поставок оружия Киеву
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:48, 04 апреля 2022
Фото: roscosmos.ru
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Он добавил, что Роскосмос отказался от сотрудничества с Западом по «морально-этическим причинам». Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале главы компании.
Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого, — написал Рогозин.
Он также уже заявлял о том, что Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях.
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.