Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Он добавил, что Роскосмос отказался от сотрудничества с Западом по «морально-этическим причинам». Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале главы компании.

Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого, — написал Рогозин.

Он также уже заявлял о том, что Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека​​​, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.