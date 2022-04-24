Роскомнадзор заблокировал крупнейшую шахматную платформу Chess.com

Роскомнадзор добавил в список запрещённых ресурсов самую популярную платформу для шахматистов Chess.com. На сайте федерального органа в разделе «реестр запрещённых сайтов» в список попали две ссылки на две антироссийские статьи, размещённые на шахматном портале.

В связи с тем, что американская игровая платформа запускается в браузере, а Роскомнадзор заблокировал HTTPS сайта, пользователи из России потеряли доступ к ней.

Отметим, американские разработчики платформы открыто высказались против начала военной спецоперации на Украине. В качестве санкций руководство сайта приняло решение не отображать российский и белорусский флаг рядом с иконками игроков. Помимо этого, Chess.com ограничил доступ к учётным записям российских и белорусских шахматистов, попавших под международные санкционные ограничения. В их числе оказался гроссмейстер Сергей Карякин.

Те, кто поддерживают спецоперацию, не могут участвовать в призовых турнирах. Мы сообщили Сергею Карякину, что ему запрещено участвовать в призовых турнирах на Chess.com, — сказано в официальном заявлении платформы.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине. Соответствующее решение единогласно вынесли члены комитета по этике ФИДЕ.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не считает правильным отстранение Карякина от международных соревнований из-за его взглядов. Он отметил, что не поддерживает позицию россиянина. До этого Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию на Украине.