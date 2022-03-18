Роскомнадзор: действия создателей YouTube носят террористический характер

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства уточняется, что размещение подобных призывов показывает русофобские настроения членов компании Google LLC.

Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, — сообщается письме РКН.

С 14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

Напомним, что Роскомнадзор заблокировал Twitter в России 4 марта. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.