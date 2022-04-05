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Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

10:07, 05 апреля 2022
Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Cилами росгвардейцев был также задержан корректировщик артиллерийского огня ВСУ, который пытался скрыться среди мирных жителей.

Подразделения спецназа <...> при осмотре домов ряда населённых пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра <...>. В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей,говорится в сообщении.

Ранее росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника.

4 апреля на сайте ведомства появилась информация об уничтожении силами спецназа Росгвардии диверсионной грyппы украинских националистов в Киевской области Украины. Спецназовцы обнaружили цех по производству боеприпасов. Сапёры уничтoжили его вместе с находившимся внутри оборудованиeм.

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