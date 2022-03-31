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Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области

10:04, 31 марта 2022
Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Военнослужащими Росгвардии задержан высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства РФ.

В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника. Отмечается, что Росгвардия также наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм.

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