Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области

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Доверие президенту США Джо Байдену высказали лишь 48% граждан США, таковы результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center, находящимся в Вашингтоне. По его данным, только 17% американцев заявили, что абсолютно доверяют международной политике американского лидера. При этом оставшиеся 31% опрошенных лишь частично согласны с его действиями и высказываниями. Исследование охватило почти четыре тысячи взрослых граждан.

Агентство озвучило мнение респондентов и о лидерах других государств. Так, у Владимира Зеленского самый высокий показатель среди всех западных глав стран. Полностью или частично ему доверяют 72% американцев. Вторым по...