Росгвардия предотвратила теракт в точке выдачи гумпомощи в Киевской области
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
14:40, 02 апреля 2022
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в одном из населённых пунктов Киевской области в месте выдачи гуманитарной помощи населению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что во время патрулирования спецназовцы нашли самодельное взрывное устройство, оцепили опасный участок, эвакуировали местное население и обезвредили опасное устройство.
Сапёры Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили,— говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что таким образом спецназовцы Росгвардии предотвратили теракт, организованный боевиками националистических формирований в отношении гражданского населения.
В середине марта в Минобороны сообщили, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Представитель российского ведомства добавил, что в Чернигове боевики нацбатальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания.