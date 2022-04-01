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Росгвардия предотвратила теракт в точке выдачи гумпомощи в Киевской области

14:40, 02 апреля 2022
Росгвардия предотвратила теракт в точке выдачи гумпомощи в Киевской области Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в одном из населённых пунктов Киевской области в месте выдачи гуманитарной помощи населению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что во время патрулирования спецназовцы нашли самодельное взрывное устройство, оцепили опасный участок, эвакуировали местное население и обезвредили опасное устройство.

Сапёры Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что таким образом спецназовцы Росгвардии предотвратили теракт, организованный боевиками националистических формирований в отношении гражданского населения.

В середине марта в Минобороны сообщили, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Представитель российского ведомства добавил, что в Чернигове боевики нацбатальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания.

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