Росгвардия предотвратила теракт в точке выдачи гумпомощи в Киевской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, Путин рассказал своему коллеге о ходе спецоперации на Украине и переговоров с Киевом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, — говорится в тексте....