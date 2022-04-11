Росгвардия обнаружила более 400 кг тротила в Харьковской области

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Финляндия и Швеция нужны НАТО для контроля над Балтийском морем, сообщил военный историк Борис Юлин изданию Pravda.Ru. Если страны войдут в состав Альянса, он сможет разворачивать свои войска возле Санкт-Петербурга. Специалист отметил, что именно нынешние события и приводят к усилению НАТО, хотя должны были не допустить этого.

Финляндия и Швеция нужны НАТО для контроля над Балтийском морем, сообщил военный историк Борис Юлин изданию Pravda.Ru. Если страны войдут в состав Альянса, он сможет разворачивать свои войска возле Санкт-Петербурга....