Росгвардия обнаружила более 400 кг тротила в Харьковской области
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:31, 11 апреля 2022
Фото: РИА Новости
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Росгвардейцы обнаружил в лесной зоне Харьковской области более 400 кг тротила, об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что взрывчатка располагалась в специальном схроне в 17 ящиках. Представители Росгвардии отметили, что взрывчатка была оперативно обезврежена.
В Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зеленого цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила, — говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные захватили укреплённый рубеж ВСУ под Харьковом. В министерстве пояснили, что армии России удалось занять населённый пункт Каменка, который признан одним из самых труднодоступных пределов Украины. Представители военного ведомства подчеркнули, что российские солдаты смогли достичь поставленной цели с помощью танков.