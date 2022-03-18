Росгвардия: несколько лидеров националистов и пособников СБУ взяты в плен

Росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника. Отмечается, что Росгвардия также наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм.

Военнослужащие, сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБРа Росгвардии в ночь с 19 на 20 марта перешли реку на окраине Изюма и овладели плацдармом. В ходе столкновения с украинскими националистами российские военные взяли в плен нескольких лидеров нацформирований, а также захватили важные документы.

В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооружённых сил Минобороны РФ, — отмечается в сообщении.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что свыше 100 военных и иностранных наёмников были уничтожены в результате российского удара по центру подготовки украинских сил в районе населённого пункта Овруч Житомирской области. Он был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении крупной базы хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружённых сил в районе населённого пункта Константиновка Николаевской области.

По его словам, с этой базы поставлялось топливо для бронетехники ВСУ в районах боевых действий на юге Украины.