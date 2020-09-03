Лето 2020 года стало самым жарким в истории метеонаблюдений

https://static.news.ru/photo/2aef9cee-ede9-11ea-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лето этого года в Северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений. Аномальные температуры были зафиксированы в Арктике, в среднем они превышали норму на 3-5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Росгидромет провёл экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно тёплой за весь период наблюдений в Северном полушарии, — рассказал ТАСС Вильфанд.

Он уточнил, что температура превышала норму практически во всём Северном полушарии, но самые высокие аномалии наблюдались в российской Арктике — там среднесезонная температура была на 3-5 градусов выше нормы, а в канадском секторе — на 3-4 градуса.

Как писал NEWS.ru, температура воздуха понизится уже в ближайшие дни в Карелии, на Урале и на северо-востоке Поволжья до −2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как пояснил синоптик, похолодание связано с антициклоном, который устанавливается над центром европейской части России и обеспечивает приток холодных масс по периферии. Так, заморозки до −2 градусов придут в Челябинскую, Свердловскую, Костромскую области, на юг Урала и в Заволжье. Заморозки также будут в Карелии — до −2. Будут ещё заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке).