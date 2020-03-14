https://static.news.ru/photo/258ed3e6-65ef-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уведомило авиакомпании о временных ограничениях пассажирского авиасообщения с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией. Ограничения вызваны пандемией коронавируса и наступят ровно в полночь 16 марта.

Ведомство разослало перевозчикам соответствующие телеграммы, передаёт РИА Новости.

Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран Европейского союза, а также в Женеву и Осло. Они осуществляются через терминал F аэропорта «Шереметьево». Разрешены чартерные рейсы в эти страны при условии перевозки в государства Евросоюза, Швейцарию и Норвегию граждан этих и других стран, а также доставки в Россию граждан РФ до полного их возвращения.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина высказала опасения, что вводимые из-за коронавируса ограничения могут привести к волне ухода туроператоров с рынка.