Росатом потребовал от финской энергокомпании €3 млрд Росатом потребовал от Fennovoima Oy €3 млрд из-за срыва строительства АЭС

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Росатом обратился в международный арбитраж с исками из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС «Ханхикиви-1», говорится в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за прошлый год. Уточняется, что российская корпорация потребовала от финской энергокомпании Fennovoima Oy около €3 млрд.

Сейчас требования находятся на рассмотрении международных арбитражей. Речь идет о проекте, который предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 МВт. Строительство станции оценивалось в €7–7,5 млрд.

В предыдущие годы Росатом подал шесть исков к финской компании Fennovoima из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что отказ Хельсинки от проекта атомной станции с Россией в юридическом плане «абсолютно уязвим» и у Росатома есть шансы вернуть потраченные на проект деньги в судебном порядке.

Ранее в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин заявил, что власти Финляндии закрытием границы с Россией подставили под удар собственную экономику, лишившись не только торговли, но и нормальных отношений с соседней страной. По словам эксперта, даже если Финляндия решит изменить свое решение, то прежнего уровня взаимодействия с Россией уже не будет, однако Хельсинки этого не осознают.