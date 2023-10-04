Американка решила засудить Роналду за изнасилование 14-летней давности

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Криштиану Роналду

Судебный иск по делу о сексуальном насилии был подан на футболиста Криштиану Роналду, передает телеканал Sky Sports. Называющая себя жертвой американка Кэтрин Майорга утверждает, что изнасилование произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По ее словам, за молчание спортсмен передал ей $375 тысяч.

Женщина впервые обратилась в суд в 2018 году, однако тогда дело было прекращено. Теперь же ее юристы намерены добиться пересмотра этого решения. Сам Роналду все претензии отверг и заявил, что считает изнасилование омерзительным преступлением, которое противоречит всему, во что он верит.

38-летний футболист с декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср». В разные годы он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Ранее в Тегеране толпа фанатов Роналду встретила его автобус, в котором он ехал на игру между «Аль-Насром» и иранским «Персеполисом». Транспортное средство футболиста обступили сотни болельщиков.

В сентябре в ходе матча с «Аль‑Раедой» португальский спортсмен провел атаку по воротам противника, но не попал в створ. Вместо этого мяч отлетел в голову телевизионщика, который снимал игру. При этом потерпевший смог устоять на ногах.