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Суд Парагвая принял решение оставить бразильского футболиста Роналду ди Ассис Морейру, известного как Роналдиньо, под стражей в связи с обвинением в использовании поддельных документов.

Судья подчеркнул, что спортсмен и его брат Роберто ди Ассис совершили серьёзное преступление, посягающее на интересы парагвайского государства, а также существует риск того, что мужчины могут покинуть страну, передаёт Reuters.

Ходатайство братьев о переводе их под домашний арест в связи с проблемами с сердцем у Роберто было отклонено судом.

Как писал NEWS.ru ранее, Роналдиньо приехал в Парагвай по приглашению благотворительной организации. В его номер в отеле пришли полицейские и в ходе обыска обнаружили поддельные документы. В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем.