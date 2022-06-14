Роскосмос разработает систему управления для дронов Рогозин заявил, что Роскосмос займется созданием систем управления для беспилотников

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия холдинга займутся системами управления и связи для беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Он добавил, что входящее в корпорацию НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова разрабатывает системы управления для беспилотного трамвая.

Мы сейчас разрабатываем системы управления и связи для беспилотных летательных аппаратов, — сказал Рогозин.

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что при помощи унификации оборудования для спутников российские специалисты в области космоса смогли в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры. Отмечается, что новый подход позволяет ускорить поставки бортовых систем, а также сохраняет качество и надёжность продукции. С помощью этого метода, рассказали в госкорпорации, будут созданы новые российские спутники.

Ранее гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников. По его словам, они позволят постоянно наблюдать за театрами военных действий, а также будут нужны и в сфере народного хозяйства.