Рогозин рассказал, что произойдёт в случае выхода России из МКС

В том случае, если Россия решит покинуть проект Международной космической станции после 2024 года, иностранные партнёры смогут оплачивать услуги по техническому поддержанию станции в рублях. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, российская сторона может «пойти навстречу» ради того, чтобы «спасти станцию» от крушения, пишет РИА Новости.

Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счёт нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу, — заявил Рогозин.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу валюты, в которой будет происходить оплата за услуги российских космонавтов, Рогозин ответил: «Конечно же, за рубли».

Позиция Роскосмоса в отношении сотрудничества с партнёрами по Международной космической станции в ближайшее время будет доведена до президента РФ Владимира Путина, заявил Рогозин. Он напомнил, что госкорпорация направила обращение к NASA, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с призывом повлиять на отмену санкций против трёх основных российских предприятий, обеспечивающих безопасность МКС.

Ранее Рогозин заявил, что Россия и КНР в состоянии обсуждать совместное производство модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун». Руководитель госкорпорации добавил, что и в пилотируемой космонавтике страны могут тесно сотрудничать.