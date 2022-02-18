Глава Роскосмоса сравнил постпреда США при ООН с Гитлером и Наполеоном

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter прокомментировал заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия ранее «вторгалась» в Восточную Европу. Томас-Гринфилд пыталась тем самым аргументировать существование «российской угрозы» для Украины. Рогозин иронично отметил, что когда Россия хотела восстановить порядок в Европе, это вызвало опасения со стороны Наполеона и Гитлера.

Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в Восточную Европу, но и доходят до Парижа с Берлином. Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, — написал он.

Ранее Рогозин в своём Telegram-канале написал, что истерия, которая нагнетается западными странами вокруг Украины, должна «войти в учебные пособия по спецпропаганде».

Глава Роскосмоса также сравнивал Североатлантический альянс с обезьянами-бандерлогами из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли». Фрагмент одноимённого мультфильма он опубликовал в своём Telegram-канале.

В подписи к видео Рогозин привёл слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что рекордное продвижение Альянса на восток началось в 2014 году. Его целью стало сдерживание России.