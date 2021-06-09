Рогозин пошутил над Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»

https://static.news.ru/photo/8280eca4-c8a1-11eb-ba94-96000091f725_660.jpg Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил по поводу заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая якобы не знала о санкциях США против предприятий российской ракетно-космической отрасли. Рогозин прокомментировал её слова в своём Telegram кадрами из советского фильма «Бриллиантовая рука».

Во вторник Псаки пообещала обсудить ситуацию с российской космической отраслью с командой по национальной безопасности США​. Так она отреагировала на сделанное ранее заявление Рогозина о том, что Россия может пересмотреть своё решение о выходе из проекта Международной космической станции в случае снятия санкций с предприятий.

На кадрах, опубликованных в мессенджере Рогозина, герой фильма Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

Санкции против предприятий «Роскосмоса» впервые были введены в декабре 2020 года. В списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации – ЦНИИмаш, в составе которого, в том числе, работает ЦУП.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом не хочет принимать дополнительные ограничительные меры в отношении России. По её словам, право на это Вашингтон за собой всё-таки оставляет.