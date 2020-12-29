Рогозин попросил Минторг США разобраться с санкциями против Роскосмоса

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что отправил письмо Министерству торговли США, в котором объяснил ошибочность санкций, введённых против предприятий космической отрасли РФ, и попросил разобраться в этом вопросе.

Глава Роскосмоса ранее обращался в Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В эфире радио «Комсомольская правда» Рогозин признал , что этот орган вряд ли сможет повлиять на ситуацию, так как его возможности «в этот политический момент» ограничены. Гендиректор госкорпорации решил обратиться в американский Минторг, так как это ведомство было инициатором введения санкций.

Сами ограничительные меры Рогозин назвал «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». При этом глава Роскосмоса выразил сомнение в том, что санкции смогут негативно повлиять на космическую отрасль России.

Мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, и в создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих, — подчеркнул Рогозин.

Ранее Вашингтон впервые внёс в санкционный список предприятия из структуры Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (выпускает ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (включает в себя Центр управления полётами).

Как передавал NEWS.ru, в NASA заявили, что агентство поддерживает государственную политику, в том числе и в отношении антироссийских санкций, но при этом выступает за сотрудничество с Россией в космической отрасли.