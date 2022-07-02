Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия запустит в космос все имеющиеся у нее ракеты «Протон». По его словам, если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры, сообщает РИА Новости.

Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать... Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все, — рассказал глава госкорпорации.