Рогозин показал последнее сообщение погибшего в Запорожье командира ВСУ Рогозин показал письмо командира ВСУ, сообщившего о гибели 20 бойцов его взвода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

В результате действий российских военных на Запорожском направлении в зоне СВО погибли минимум 20 человек из одного взвода, об этом заявил командир ВСУ в своем последнем сообщении коллеге, которое опубликовал в своем Telegram-канале экс-глава Роскосмоса, руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин. По словам украинского военного, всего взвод состоял из 22 солдат.

Выходит так, что из 22 человек из моего взвода двое еще ходили в атаку, а 20 [погибли], — говорится в сообщении командира ВСУ.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у населенного пункта Работино. Он уточнил, что ВСУ задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек. По его словам, российская разведка зафиксировала выдвижение ВСУ, после чего в бой вступили артиллеристы и армейская авиация ВС РФ. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что бойцы группировки поразили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. По его словам, объекты военной инфраструктуры противника были уничтожены в районах Марфополя и Чернового.