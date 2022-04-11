Рогозин назвал политику США в космической сфере ядовитой и агрессивной

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космическую политику США «агрессивной» и наполненной ядом. По его словам, если через 15–20 лет Вашингтон «научится сцеживать» свои токсичные выделения и враждебное настроение по отношению к России и другим странам, то сотрудничество с американцами может возобновиться. Об этом Рогозин рассказал в интервью РИА Новости.

Может быть, и Соединённые Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю, — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что позиция Роскосмоса в отношении сотрудничества с партнёрами по Международной космической станции в ближайшее время будет доведена до президента России Владимира Путина. Он напомнил, что госкорпорация направила обращения к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с призывом повлиять на отмену санкций против трёх основных российских предприятий, обеспечивающих безопасность МКС.

Рогозин пояснил, что в том случае, если Россия решит покинуть проект Международной космической станции после 2024 года, иностранные партнёры смогут оплачивать услуги по техническому поддержанию станции в рублях. По его словам, российская сторона может «пойти навстречу» ради того, чтобы «спасти станцию» от крушения.