Рогов: Зеленский хотел убить главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сказал, что политик просил руководителя спецслужб реализовать эту идею. Рогов объяснил, что Зеленскому была бы выгодна ликвидация Пригожина в связи с высоким уровнем эффективности действий последнего. Особенно такая цель логичная для украинского лидера с учетом информационной войны, подметил председатель «Мы вместе с Россией».

Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей — попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Не надо списков, очередных санкций — все это не работает, тем более по отношению к людям, у которых активы не там. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит, — сообщил Рогов.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби сообщил о решении Минюста признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Он заметил, что против «музыкантов» введут новые санкции.

В ответ на это Пригожин заявил, что отношения ЧВК «Вагнер» с американской стороной можно называть «разборкой преступных кланов». Предприниматель также назвал американцев коллегами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что признание ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией в США не имеет значения для России.