Рогов заявил, что по Крыму ударили ATACMS: новости СВО на утро 30 апреля

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. Он отметил, что, по поступающей информации, ВС РФ отработали на отлично. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 30 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Крым

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Симферополя и Джанкоя сообщил о серии громких взрывов в небе над этими городами. По предварительной информации канала, сработали системы ПВО. Источники SHOT утверждают, что первые хлопки, а их было более десяти, раздались в 01:25 30 апреля. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 01:25 предупредил, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О возобновлении движения стало известно в 02:09.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков написал, что «все нормально». Он попросил доверять только официальной информации, так как уже были зафиксированы вбросы. Крючков также напомнил, что не надо снимать и выкладывать работу систем ПВО.

Как еще ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Бырдина в Глушковском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, в результате атаки произошло прямое попадание снаряда по одному из местных домовладений, еще один дом загорелся.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватывают позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Их выдвижение к линии фронта начинается после тщательной артподготовки, уточнило ведомство.

Военнослужащие штурмовой авиации России провели ювелирную работу под Часовым Яром, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он обратил внимание, что обычно авианаводчики так не делают, однако в этот раз счет шел на минуты. По его словам, российские бойцы оказались зажаты на окраине леса.

Военкор добавил, что для помощи военным в воздух были подняты штурмовики Су-25. Опасность заключалась в том, что противник находился в 200 метрах от солдат.

Фото: МО РФ

Кто готовил отчет о падении ракеты КНДР в Харькове

Отчет, в котором утверждается, что 2 января в Харькове были найдены обломки северокорейской ракеты «Хвасон-11», нельзя считать экспертным, заявил ТАСС дипломатический источник в ООН. Он был подготовлен непрофильными специалистами, уточнил собеседник агентства.

Это три эксперта — по финансам, общим проблемам и ядерной программе, сказал инсайдер. По его словам, такой формы, как доклад отдельных экспертов, не существует.

Сколько БПЛА выпустит Украина

Около 500 беспилотников дальнего действия будут выпускать на Украине к середине 2024 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на местных чиновников. Сейчас количество производимых дронов остается неизвестным.

По данным издания, Украина в 2024 году произведет тысячи беспилотников дальнего действия. Журналист WSJ посетил ангар в западной части страны, где десятки рабочих собирали дальнобойный БПЛА. Один из сотрудников рассказал, что еще полгода назад помещение было пустым.

Автор публикации отмечает, что выпуск БПЛА позволяет Киеву обходить политические ограничения на использование оружия, которое поставляют западные партнеры при атаках на территорию РФ. Источник в кругах украинской разведки сообщил WSJ, что лишь малая часть запущенных беспилотников достигает цели. Препятствует этому радиоэлектронная борьба со стороны российских войск.

Вступит ли Украина в НАТО

Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддержку Киева.

Фото: Администрация Президента Украины Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

На что пойдет Зеленский ради столкновения РФ и НАТО

Цель президента Украины Владимира Зеленского — вовлечь как можно больше человек в конфликт с Россией, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru. По его словам, для этого он пойдет на все. Таким образом сенатор прокомментировал договор США и Украины о двусторонней безопасности. Как заявлял Зеленский, примерный срок соглашения — 10 лет.

Политик добавил, что без поддержки НАТО Украина не сможет протянуть и недели, именно поэтому ей необходима помощь США. Он также объяснил, что без наличия подобных договоренностей между Киевом и Вашингтоном страна бы не и стала «впутываться в конфликты».

Почему США надеются на Россию

Соединенные Штаты надеются, что Россия согласится вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом», заявил на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина.

Госсекретарь добавил, что надеется на готовность Москвы к «искренним переговорам», основанным на Уставе ООН. Блинкен отметил, что в первую очередь имеет в виду вопросы независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Почему Захарова перефразировала Толстого

Американские политики, вероятно, находятся в каком-то зазеркалье, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она иронично перефразировала фразу Льва Толстого из романа «Анна Каренина», что «все смешалось» в Белом доме после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на переговоры России и Украины.

Захарова указала, что по настоянию Вашингтона Киев отказался вести переговоры с Москвой. Кроме того, продолжила дипломат, сам Блинкен настаивал на переговорах на основе «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, а не на международном праве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Также, напомнила Захарова, союзники США — Франция и Германия — умышленно проигнорировали международно-правовое решение кризиса. По словам представителя МИД, в этом лично признались экс-канцлер Ангела Меркель и 24-й президент Франции Франсуа Олланд.

Читайте также:

Обстрел скорой в ДНР, дроны под Курском: как ВСУ атакуют РФ 29 апреля

Ситуация в зоне СВО 29 апреля: что взяли ВС РФ, удар по аэродрому, Часов Яр

Сырский оставил тревожное послание Западу: что происходит с фронтом ВСУ