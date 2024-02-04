Рогов заявил, что Буданов подконтролен британским спецслужбам

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Кирилл Буданов

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб, заявил РИА Новости руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, сейчас в Киеве усиливается борьба за возможное вакантное место главкома ВСУ, и это место под давлением британцев может занять именно Буданов.

Буданов — это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней разведке MI6. Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте Залужного. Сейчас все идет к тому, что отставка состоится. Вопрос только во времени и дате, — считает Рогов.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. По данным Bloomberg, украинский лидер стремится активизировать свое военное влияние после провала украинского контрнаступления.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить Залужного. По его словам, на стороне высокопоставленного военнослужащего большая часть армии. Соскин считает, что Зеленский не сможет поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте.

Между тем бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что визит госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев указывает на то, что Вашингтон поддерживает Зеленского в конфликте с Залужным. При этом, считает он, последний имеет больше шансов на победу.