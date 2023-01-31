Рогов: ВСУ создали новый эшелон обороны в Запорожской области

Фото: МО Украины

ВСУ создали новый рубеж обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что после потери села Каменское на берегу Днепра украинская армия переместилась на Плавни и Степногорск, передает ТАСС.

Гуляйполе и Орехов являются основными направлениями на город Запорожье, это опорные стратегические пункты, которые вместе с Каменским были выстроены основой [позиции ВСУ]. Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья, — сказал Рогов.

Ранее он сообщил, что в результате ракетного удара по железнодорожному мосту в поселке Светлодолинское Запорожской области погибли два мирных жителя, еще семь получили ранения.

Также Рогов рассказал, что украинские военнослужащие отказались выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в регионе.