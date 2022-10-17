Рогов: ВСУ дважды проводили учения по форсированию Днепра в октябре

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) провели еще два учения по форсированию Днепра в октябре. Он добавил, что в сентябре их проводили как минимум трижды. По его словам, боевое сглаживание украинских силовиков проводилось в районе населенного пункта Вольноандреевка.

Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, в октябре как минимум речь идет о двух учениях, — сказал он.

По словам Рогова, группы ВСУ были замечены около ДнепроГЭС.

Пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко ранее рассказал, что украинские солдаты занимались мародерством, используя российскую символику. По словам украинского военного, действия были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения.

Он добавил, что украинские морпехи также собирали разведанные. Майор заявил, что бойцы по возвращению приносили еду и сигареты. Он также признался в том, что солдаты ВСУ, проходя мимо зданий в городе, закидывали подвалы гранатами, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет.