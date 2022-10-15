Рогов сообщил о взрывах и пожаре в подконтрольном Киеву Запорожье Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о взрывах и пожаре в Запорожье

Фото: Социальные сети

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины. Соответствующую запись чиновник разместил в своем Telegram-канале. По его словам, там «цветет Герань».

В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Также была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, — написал чиновник.

Он также добавил, что «город Запорожье был и будет свободным».

Вечером 14 октября телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, они слышны в городе Марганец.

Также главы администраций Николаевской и Одесской областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах. В Николаевской области о тревоге написал в своих социальных сетях губернатор Виталий Ким. Одновременно аналогичную информацию опубликовал спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

Днем 14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе. По его словам, изначально были зафиксированы четыре прилета, позже он сообщил еще о нескольких взрывах.