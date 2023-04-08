Рогов похвалил Зеленского за идею о создании военных администраций в России Рогов назвал пиар-акцией идею Зеленского создать военные администрации в России

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Владимир Рогов

Идея о создании 19 украинских военных администраций в новых регионах РФ является не чем иным, как пиар-акцией со стороны президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, такой же успех могут заиметь инициативы о создании ВГА в центральной части России и на Дальнем Востоке. Он похвалил Зеленского за умение заниматься пиаром.

Надо отдать должное, Зеленский умеет заниматься пиаром, поэтому сейчас подписал указ о создании 19 подконтрольных ему администраций на освобожденной РФ территории Запорожской области. Среди них, естественно, и Энергодар, Бердянский, Мелитопольский, Пологовский районы. С таким же успехом он может своим указом создать администрацию Владивостока или Рязани, — сказал Рогов.

Ранее украинский лидер подписал указ о создании 19 военных администраций в новых регионах России. По задумке Зеленского, все они должны будут расположиться в Запорожской области.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. Опубликованный в соцсетях Данилова план состоит из 12 пунктов и, по его словам, пока является примерным.