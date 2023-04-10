Рогов объяснил, почему ВСУ не пойдут на Запорожскую область в ближайшие дни Рогов заявил, что из-за дождей ВСУ не станут наступать на Запорожскую область в ближайшие дни

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные не пойдут в наступление на Запорожскую область в ближайшие дни, считает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что это обусловлено проливными дождями, из-за которых военная техника ВСУ рискует застрять в грязи.

Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи, — отметил Рогов.

По его словам, ситуация в регионе за неделю практически не изменилась — военное командование Украины продолжает копить силы к вероятному наступлению, а российские войска готовятся к отражению атак. При этом Рогов подчеркнул, что иногда ВС России наносят точечные удары по позициям противника на Запорожском направлении.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республиканский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, военные уничтожили два украинских танка и один БМП.

Глава Чечни также предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а также захватить трофейное оружие.