Рогов объяснил активизацию дронов ВСУ на Запорожском направлении Рогов: на Запорожском направлении пока нет признаков контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Пока на Запорожском направлении не наблюдается признаков подготовки украинской армии к масштабному наступлению, сказал NEWS.ru председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Так он прокомментировал сообщения о том, что ВСУ стали по ночам использовать дроны «Баба-Яга» для минирования прифронтовых дорог.

Такой практике больше года, применяется она с одной целью — ухудшить логистику обеспечения нашей передовой, затруднить подвоз боеприпасов и всего необходимого, а также вывоз на эвакуацию раненых и в тыл ребят, которые уже отработали на передовой. Просто дронов у противника становится все больше. Может, поэтому возникает ощущение, что пошло тотальное минирование, — пояснил он.

Рогов добавил, что инициатива на этом участке фронта, напротив, находится в руках российских подразделений.

Один за одним освобождаются населенные пункты, особенно это хорошо видно Временском и Ореховском направлениях, — подчеркнул собеседник.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, что ВСУ начали ночью использовать беспилотники «Баба-яга». По его словам, украинские войска при помощи дронов дистанционно минируют прифронтовые дороги. Так обычно делается только перед наступлением, уточнил сенатор.