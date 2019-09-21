https://static.news.ru/photo/b8852960-dd24-11e9-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Внучатый племянник бывшего президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди член Палаты представителей Джосеф Кеннеди III хочет баллотироваться в верхнюю палату американского парламента.

Важные новости: я баллотируюсь в Сенат США. Не время для ожидания, для наблюдений со стороны, для игры по правилам, которые больше не работают. Это битва всей нашей жизни, битва моего поколения — и я в деле, — написал Джосеф в своём аккаунте в Twitter.

38-летний Кеннеди будет соревноваться за место в Сенате от штата Массачусетс с 73-летним Эдвардом Марки, который более 40 лет работает конгрессменом.

Как ранее писал News.ru, кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского.