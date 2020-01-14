https://static.news.ru/photo/1150ea50-36cd-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Родственники погибших при крушении самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines удивились размеру компенсации, которую получил Деннис Меленберг в связи с уходом с поста главы американской корпорации.

Руководители Boeing должны уходить в наручниках, а не с миллионами долларов, — заявила Зиппора Куриа изданию Washington Post.

55-летний отец девушки погиб в марте 2019 года при крушении лайнера, совершавшего рейс из Аддис-Абебы в Найроби. По мнению Куриа, выплата в размере более $62 млн, полученная экс-директором Boeing, сделана с кровью жертв. Девушка отметила, что размер компенсации не сопоставим с той, что компания решила выплатить близким погибших при катастрофах самолётов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

Ранее корпорация Boeing приняла решение с января 2020 года приостановить производство лайнеров 737 MAX, писал NEWS.ru. В настоящее время во всём мире действует запрет на эксплуатацию самолётов этого типа. Его причиной стали катастрофы 737 MAX компаний Lion Air и Ethiopian Airlines. В результате крушений двух лайнеров погибли 346 человек. После трагедий корпорация заявила, что выделит $100 млн на выплаты родным жертв. Деньги будут поступать поэтапно в течение нескольких лет.