https://static.news.ru/photo/69590352-6159-11ea-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Родственники пассажиров малайзийского Boeing MH17, разбившегося на Украине, провели акцию протеста перед российским посольством в Гааге.

Люди выставили 298 стульев — по числу пассажиров и членов экипажа воздушного судна. Они провели возле них две минуты молча. Родственники растянули большой плакат с надписью «Человечность превыше политики», также возле стульев стояла табличка с надписью «Справедливость для MH17».

Участники акции заявили, что выступают против «отсутствия сотрудничества» со стороны российских властей.

Мы хотим, чтобы они сотрудничали и прекратили препятствовать расследованию, — заявил Пит Плуг, представляющий фонд родственников погибших.

Мужчина потерял в авиакатастрофе брата и племянника.

Родственники погибших заявили, что не обвиняют Россию в том, что она сбила Boeing, но считают, что Москва знает правду, однако не обнародует её, сообщает Associated Press.

Процесс по делу о крушении Boeing MH17 начнётся в Гааге 9 марта. Уголовное дело рассматривается по международному законодательству, поскольку большинство пассажиров самолёта были из Нидерландов.

Следовали считают, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его привезли на территорию Донбасса из России. Обвинение было предъявлено заочно трём гражданам России — Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

NEWS.ru писал, что на суде заслушают показания анонимных свидетелей, судьи не знают сколько человек выступят в рамках этого дела. Судья Йоланде Вэйннобэл заявила, что эти люди будут опрошены до того, как дело поступит в суд. Решение об анонимности свидетеля будут принимать судьи.