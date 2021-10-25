Родные арестованных в Турции россиян рассказали подробности о ходе дела

Родственники арестованных по подозрению в поджоге леса в Турции россиян рассказали, что дело на них хотят «повесить». Также не удалось найти адвокатов, готовых защищать подозреваемых. Об этом сообщает телеканал «360».

Они увидели пожар, пошли туда, увидели, что большая территория. Вызвали 911, а потом их арестовали и хотят повесить на них 40 гектаров леса, что это они подожгли, — рассказала Елена, мать Никиты и Анатолия Ярошенко.

Она добавила, что нашла двух местных адвокатов, но они отказались вести дело.

Сестра задержанного Александра Антошкина Наталья сообщила, что с ним нет связи, местный адвокат говорит на английском, а о случившемся она вообще узнала от переводчицы. Официальное обвинение турецкая сторона не озвучила.

Генеральное консульство России направило запрос турецким властям с требованием предоставить официальную информацию и обеспечить сотрудникам консульства доступ к задержанным.

Ранее сообщалось, что по подозрению в поджоге леса семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье. Уже составлены протоколы дачи показаний подозреваемых и свидетелей по этому делу.