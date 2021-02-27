Риски для диалога: фоном встреч по Карабаху становятся волнения в Ереване

Власти России, Азербайджана и Армении проведут инвентаризацию международных соглашений, заключённых в рамках СНГ, и договоров с третьими странами, которые касаются перевозок в регионе и соответствующего контроля. Об этом стороны договорились в ходе завершившегося в Москве третьего заседания рабочей группы на уровне вице-премьеров трёх стран. Переговоры продолжатся 1 марта. Интересно, что на эту же дату армянский премьер-министр Никол Пашинян назначил митинг своих сторонников в Ереване.

До этого рабочая группа, которая занимается обсуждением транспортных и экономических вопросов вокруг Нагорного Карабаха, встречалась дважды. Как сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук, в ходе беседы 27 февраля переговорщикам удалось рассмотреть те отчёты экспертных подгрупп, которые касаются железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок.

В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года, — обратил внимание Оверчук.

Как уточнил российский вице-премьер, рабочая группа, кроме того, приняла решение доработать текст предусмотренного заявлением глав государств от 11 января 2021 года доклада о перечне и графике реализации мер по восстановлению и созданию новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, реализации и обеспечения безопасности международных перевозок.

В Москве стороны согласовали дату следующего заседания в этом формате — 1 марта 2021 года. Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Именно до этого срока рабочая группа должна представить свои планы по развитию Карабаха.

Негативный фон для переговоров в Москве создала нарастающая политическая напряжённость в Армении, которая возникла из-за конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с армейскими кругами. Несмотря на настойчивые требования главы правительства, 27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался подписать указ об освобождении Оника Гаспаряна от должности главы Главного штаба вооружённых сил (ВС). После этого Пашинян пообещал, что продолжит добиваться отставки военачальника. Он объявил, что 1 марта хочет провести со своими сторонниками митинг и шествие в Ереване. Дата совпадает со следующим раундом переговоров на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Никол Пашинян Асатур Есаянц/РИА Новости

Пока что в Министерстве обороны Армении говорят, что ВС продолжают полноценно осуществлять свои функции по обеспечению безопасности страны. В официальном заявлении ведомства прозвучала просьба «воздерживаться от заявлений от имени ВС» и «не вовлекать армию в политические процессы».

Комментируя NEWS.ru то, как внутренние события в Армении могут отразиться на переговорном процессе по Нагорному Карабаху, турецкий политолог Юсуф Эрим заметил, что международные соглашения заключаются между государственными субъектами, а не отдельными политиками.

В связи с этим я ожидаю, что соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном будет соблюдено, несмотря на политические беспорядки в Ереване. Если взглянуть на сами договорённости о режиме прекращения огня, то становится понятно, что размещение турецких и российских миротворческих сил было очень своевременным и необходимым условием. Юсуф Эрим турецкий политолог турецкий политолог

В частности, по словам аналитика, в случае военного переворота в Армении присутствие турецких и российских войск будет основным сдерживающим фактором для любого субъекта, который может вознамериться возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе.