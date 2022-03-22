Риелторы: аренда жилья в Турции подорожала втрое из-за наплыва россиян

С конца февраля аренда жилья в турецких городах из-за наплыва российских граждан подорожала в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риелторов. Повышение цен коснулось, прежде всего, долгосрочной аренды в курортных районах Турции.

Так, количество запросов от россиян на аренду жилья в Анталии и Алании увеличилось за последние несколько недель почти в четыре раза. Это вызвало рост цен. Если раньше за аренду жилья в этих районах просили около $200–600 в месяц, то сейчас арендная плата выросла в два с половиной — три раза.

Таким же образом в два-три раза выросли цены на аренду квартир в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие, отмечают риелторы. По их словам, небольшая студия в этих города обойдётся $1–1,5 тысячи в месяц.

При этом снять жильё в Турции сейчас сложно даже по новым ценам — предложение практически исчерпано. Кроме того, многие собственники стали чаще просить заплатить сумму сразу за полгода вперёд. Некоторые из них настаивают на оплате именно в долларах.

С начала проведения российской спецоперации на Украине спрос на аренду жилья также вырос в Армении и Грузии. За квартиру в Батуми, Кутаиси и Рустави придётся отдать около $350, жильё в Тбилиси обойдётся минимум в $450–500.

Минимальная арендная ставка в Армении составит $350. По оценке риелторов, спрос и ценник в этой стране в среднем выросли на 30% вне зависимости от локации.

Ранее стало известно, что в больших российских городах в среднем на 5,5% сократилась стоимость арендной платы жилых квартир. Стоимость аренды в Москве упала на 17% и на 31% выросли предложения по съёму квартир. По словам специалистов, это связано с уходом иностранных компаний и потрясениями в экономике: некоторые люди теряют работу и уезжают из крупных городов.