РИА: российские авиаперевозчики не осуществляют полеты в районе Тайваня

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолеты российских авиакомпаний не летают в воздушном пространстве в районе Тайваня, пишет РИА Новости со ссылкой на официальных представителей авиационной отрасли РФ. При этом собеседник агентства не уточнил, какие именно авиаперевозчики отказались от полетов около тайваньского государства.

Российские авиакомпании в воздушном пространстве около Тайваня не летают, — сообщил представитель авиационной сферы РФ.

Ранее стало известно, что истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение самолет правительства США, на борту которого, предположительно, находилась спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Военные самолеты сопровождали американский Boeing до места посадки воздушного судна.

Кроме того сообщалось о том, что ВВС Китая отправили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.

Позже представитель Минобороны Тайваня Сунь Лифан сообщил, что местное военное ведомство опровергло информацию о пересечении Тайваньского пролива со стороны Су-35 Народно-освободительной армии Китая. Министр указал, что другие самолеты все же пересекли «срединну линию» островного государства. Какие именно самолеты пересекли данную линию Лифан так и не уточнил.