РИА Новости: замкомандира «Айдара» причастен к подрыву моста в Лисичанске РИА Новости: экс-боец «Айдара» заявил об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Замкомандира украинского батальона «Айдар» Денис Мурыга лично участвовал в планировании и подрыве моста в Лисичанске в 2015 году, заявил в суде бывший «айдаровец» Денис Сероус, который отбывает наказание в колонии в Самарской области. По его словам, у батальона было задание подорвать мост, и Мурыгу лично пригласили на планирование операции, передает РИА Новости.

Я знаю, было у них одно задание — подорвать мост. Его (Мурыгу) лично пригласили на планирование операции, — сказал Сероус.

По утверждению Сероуса, в 2014 году он вступил в «Айдар» добровольцем и служил в батальоне одновременно с Мурыгой. Он уточнил, что мост подорвали, чтобы для прохода автомобилей с контрабандой осталась только дорога, подконтрольная «Айдару».

По словам Сероуса, Мурыга рассказывал, что для подрыва моста он через украинского военнослужащего приобрел 800 килограмм тротила и автомобиль.

Кроме того, из рассказа Шрека (позывной Мурыги) мне известно, что в марте 15 года он в составе членов батальона «Айдар» обстрелял данный мост, затем два снайпера убили часовых, охранявших мост, — отметил Сероус.

Бывший «айдаровец» добавил, что после убийства часовых мост подорвали взрывчаткой, находившейся в автомобиле.

По показаниям Сероуса, Мурыга в батальоне считался «из числа руководящего состава». Его звание за время знакомства с Сероусом не менялось в 2014-2015 годах.

Он исполнял официально только функции заместителя начальника отделения... На каком основании ему подчинялись иные члены батальона, мне неизвестно, но он обладал связями в руководстве батальона, — отметил Сероус.

В мае 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Мурыгу. Его задержали некоторое время назад в ходе фильтрационных мероприятий на границе России. Он пытался попасть в страну под видом беженца. Он должен был находиться под стражей до 16 июля.

По данным следствия, в 2015 году он стал заместителем командира подразделения батальона в Лисичанске. В том же году Мурыга участвовал в подрыве моста на территории ЛНР, в результате которого погибли сотрудники Народной милиции.